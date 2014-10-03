Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансовый платеж в размере 50% суммы Договора, в течение десяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора. Окончательный расчет в размере 50% суммы Договора, в течение десяти банковских дней после получения Товара Покупателем.Поставка Товара осуществляется с даты оплаты аванса не более сроков, указанных в спецификации (Приложение №2 к договору)