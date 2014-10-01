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    Главная / Торги / Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01

    Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536974Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401536974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение № 1 050Э/2014 - ООЗД

    Приложение № 2 Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 919 769-71-41

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черняховский Евгений Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее и станки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 15:00 GMT +301.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536974Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2014 15:0002.10.2014 15:0002.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401536974Дата и время вскрытия заявок Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.10.201402.10.2014 15:0002.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536974Подведение итогов не позднее Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение универсального фрезерного станка модели ФС-300-01

    Начальная цена

    2 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Проектом Договора и Приложениям № 1,2 к Договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Проектом Договора и Приложениям № 1,2 к Договору.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Проектом Договора и Приложениям № 1,2 к Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.1

    Производство металлорежущих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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