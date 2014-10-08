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    Главная / Торги / Поставка автомобиля семиместного цельнометаллического

    Поставка автомобиля семиместного цельнометаллического

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2014 16:0008.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536582Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля семиместного цельнометаллическогоВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401536582

    Уникальный номер закупки

    148

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля семиместного цельнометаллического

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.09.2014 10:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Юридический адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Почтовый адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Контактный телефон

    +7 4922 53-18-28 доб. 1004

    Факс

    +7 4922 53-18-87

    Адрес электронной почты

    falina@vladvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сумкин Павел Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Автомобили легковые

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля семиместного цельнометаллического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2014 16:00 GMT +308.10.2014 16:0008.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536582Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля семиместного цельнометаллическогоВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2014 16:0008.10.2014 16:0008.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401536582Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля семиместного цельнометаллическогоВладимир

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2014 10:0013.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536582Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля семиместного цельнометаллическогоВладимир

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.10.201413.10.2014 10:0013.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536582Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля семиместного цельнометаллическогоВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля семиместного цельнометаллического

    Начальная цена

    712 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24 «В»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в безналичной форме на условиях: 30% аванс после подписания договора; окончательный расчет (70%) в течение 90 рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика.Поставка товара осуществляется по рабочим дням не позднее 20 рабочих дней с даты перечисления аванса на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Адрес местонахождения

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.2

    Производство легковых автомобилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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