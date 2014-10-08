Поставка автомобиля семиместного цельнометаллического

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в безналичной форме на условиях: 30% аванс после подписания договора; окончательный расчет (70%) в течение 90 рабочих дней после поставки товара на склад Заказчика.Поставка товара осуществляется по рабочим дням не позднее 20 рабочих дней с даты перечисления аванса на расчетный счет Поставщика.