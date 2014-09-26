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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку титановых слитков из сплава ВТ1-0 для ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку титановых слитков из сплава ВТ1-0 для ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409343Дата и время окончания срока приема заявок Титановые слитки из сплава ВТ1-0, от ф 300 до ф650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тнЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409343

    Уникальный номер закупки

    65

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку титановых слитков из сплава ВТ1-0 для ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы цветные прочие

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Титановые слитки из сплава ВТ1-0, от ф 300 до ф650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409343Подведение итогов не позднее Титановые слитки из сплава ВТ1-0, от ф 300 до ф650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тнЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Титановые слитки из сплава ВТ1-0, от ф 300 до ф650 мм, L не менее 1000 мм., 3 тн

    Начальная цена

    1 062 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 тн.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки и стоимость товара указать в коммерческом предложение.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.45

    Производство прочих цветных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Титановые слитки из сплава ВТ1-0, от ф 300 до ф650 мм"

    Кол-во: 3

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