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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 (взамен ГП409289)

    Запрос ценовых котировок на поставку труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 (взамен ГП409289)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.09.2014 16:0026.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 в соответствии с приложенным запросомСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 (взамен ГП409289)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Stepanenko2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степаненко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 в соответствии с приложенным запросом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.09.2014 16:00 GMT +326.09.2014 16:0026.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 в соответствии с приложенным запросомСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2014 16:0026.09.2014 16:0026.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409340Дата и время вскрытия заявок Поставка труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 в соответствии с приложенным запросомСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201415.10.2014 10:3015.10.2014 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409340Подведение итогов не позднее Поставка труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 в соответствии с приложенным запросомСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 в соответствии с приложенным запросом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней со дня поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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