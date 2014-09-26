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Номер извещения
31401536139
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
поставка оборудования с установкой на самосвалы КАМАЗ 6520 с целью получения комбинированных дорожных машин ЭД405В1 (4 ед.) для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Почтовый адрес
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Контактный телефон
+7 86384 5-01-09
Факс
+7 86384 5-08-94
Адрес электронной почты
drzu@morozov.donpac.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стуров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Морозовск
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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Поставка оборудования с установкой на самосвалы КАМАЗ 6520 с целью получения комбинированных дорожных машин ЭД405В1 (4 ед.) для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 09:59 GMT +326.09.2014 09:5926.09.2014 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401536139Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования с установкой на самосвалы КАМАЗ 6520 с целью получения комбинированных дорожных машин ЭД405В1 (4 ед.) для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ».Морозовск
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 10:0026.09.2014 10:0026.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401536139Дата и время вскрытия заявок поставка оборудования с установкой на самосвалы КАМАЗ 6520 с целью получения комбинированных дорожных машин ЭД405В1 (4 ед.) для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ».Морозовск
Подведение итогов не позднее
29.09.2014 23:5929.09.2014 23:5929.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536139Подведение итогов не позднее поставка оборудования с установкой на самосвалы КАМАЗ 6520 с целью получения комбинированных дорожных машин ЭД405В1 (4 ед.) для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ».Морозовск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
29.09.201429.09.2014 23:5929.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401536139Подведение итогов не позднее поставка оборудования с установкой на самосвалы КАМАЗ 6520 с целью получения комбинированных дорожных машин ЭД405В1 (4 ед.) для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ».Морозовск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования с установкой на самосвалы КАМАЗ 6520 с целью получения комбинированных дорожных машин ЭД405В1 (4 ед.) для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ».
Начальная цена
5 040 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РО Морозовское ДРСУ
Все закупки и тендеры ГУП РО Морозовское ДРСУ
Адрес местонахождения
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Отсутствуют
29.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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