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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку крепежа по DIN согласно извещения

    Запрос предложений на поставку крепежа по DIN согласно извещения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 21:0030.09.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409338Дата и время окончания срока приема заявок Закупка крепежаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409338

    Уникальный номер закупки

    25Н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку крепежа по DIN согласно извещения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Chantseva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чанцева Надежда Хафизовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка крепежа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 21:00 GMT +330.09.2014 21:0030.09.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409338Дата и время окончания срока приема заявок Закупка крепежаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2014 11:0030.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409338Дата и время вскрытия заявок Закупка крепежаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 23:5930.09.2014 23:5930.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409338Подведение итогов не позднее Закупка крепежаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 23:5930.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409338Подведение итогов не позднее Закупка крепежаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка крепежа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.74.1

    Производство крепежных изделий и пружин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 1030

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