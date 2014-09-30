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Номер извещения
ГП409341
Уникальный номер закупки
23Н
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку высокопрочного крепежа согласно извещения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-39
Факс
Адрес электронной почты
Nadezhda.Chantseva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Чанцева Надежда Хафизовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка высокопрочного крепежа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 21:00 GMT +330.09.2014 21:0030.09.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409341Дата и время окончания срока приема заявок Закупка высокопрочного крепежаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 10:0001.10.2014 10:0001.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409341Дата и время вскрытия заявок Закупка высокопрочного крепежаКолпино
Подведение итогов не позднее
01.10.2014 16:0001.10.2014 16:0001.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409341Подведение итогов не позднее Закупка высокопрочного крепежаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка высокопрочного крепежа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28.74.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1211
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