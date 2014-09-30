Поставка воды бутилированной для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: доставка продукции осуществляется транспортом Поставщика до склада Покупателя в г. Краснодаре партиями на основании предварительных заявок не реже 1 раза в неделю. Срок оплаты: в течение 10 календарных дней с момента поставки каждой партии товара на склад Покупателя.