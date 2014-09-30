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Номер извещения
ГП409336
Уникальный номер закупки
21/2014
Наименование закупки
Выполнение предпроектных работ по титулу «Реконструкция системы внешнего электроснабжения ОАО «Ижорские заводы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Контактный телефон
+7 812 322-85-74
Факс
+7 812 322-80-49
Адрес электронной почты
Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Горковенко Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение предпроектных работ по титулу «Реконструкция системы внешнего электроснабжения ОАО «Ижорские заводы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 16:00 GMT +330.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409336Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение предпроектных работ по титулу «Реконструкция системы внешнего электроснабжения ОАО «Ижорские заводы»Колпино
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 16:0030.09.2014 16:0030.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409336Дата и время вскрытия заявок Выполнение предпроектных работ по титулу «Реконструкция системы внешнего электроснабжения ОАО «Ижорские заводы»Колпино
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 16:0008.10.2014 16:0008.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409336Подведение итогов не позднее Выполнение предпроектных работ по титулу «Реконструкция системы внешнего электроснабжения ОАО «Ижорские заводы»Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение предпроектных работ по титулу «Реконструкция системы внешнего электроснабжения ОАО «Ижорские заводы»
Начальная цена
2 416 900,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Отсутствуют
74.20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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