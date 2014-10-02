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    Главная / Торги / Продажа отходов твердого сплава-сменные пластины

    Продажа отходов твердого сплава-сменные пластины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2014 10:0002.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409350Дата и время окончания срока приема заявок Продажа отходов твердого сплава - сменные пластиныЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409350

    Уникальный номер закупки

    423-2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа отходов твердого сплава-сменные пластины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Коммерческое предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    S.Utemov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Утемов Сергей Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа отходов твердого сплава - сменные пластины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2014 10:00 GMT +302.10.2014 10:0002.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409350Дата и время окончания срока приема заявок Продажа отходов твердого сплава - сменные пластиныЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2014 10:0002.10.2014 10:0002.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409350Дата и время вскрытия заявок Продажа отходов твердого сплава - сменные пластиныЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2014 14:0016.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409350Подведение итогов не позднее Продажа отходов твердого сплава - сменные пластиныЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201416.10.2014 14:0016.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409350Подведение итогов не позднее Продажа отходов твердого сплава - сменные пластиныЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа отходов твердого сплава - сменные пластины

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.56.2

    Производство разных машин специального назначения и их составных частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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