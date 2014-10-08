Заключение договора на строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401535976 Уникальный номер закупки 16 Номер закупки Наименование закупки Заключение договора на строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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