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Номер извещения
31401535976
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
Заключение договора на строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.09.2014 07:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2014 10:00 GMT +308.10.2014 10:0008.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401535976Дата и время окончания срока приема заявок Строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2014 10:0008.10.2014 10:0008.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401535976Дата и время вскрытия заявок Строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».Барнаул
Подведение итогов не позднее
09.10.2014 10:0009.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401535976Подведение итогов не позднее Строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.10.201409.10.2014 10:0009.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401535976Подведение итогов не позднее Строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство внеплощадочных сетей водопровода к многоэтажному жилому дому с объектами общественного назначения по ул.Малахова,123 (кв.1051), в г. Барнауле для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».
Начальная цена
396 938,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию Приложение №2.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова,123.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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