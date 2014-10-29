Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 и реактора Р-201 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409772 Уникальный номер закупки 180/3 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 и реактора Р-201 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года . Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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