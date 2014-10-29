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Номер извещения
ГП409772
Уникальный номер закупки
180/3
Наименование закупки
Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 и реактора Р-201 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-09-83
Факс
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Адрес электронной почты
adygamov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адыгамов Рафик Радикович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409772Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 10:3029.10.2014 10:3029.10.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409772Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 20:5930.10.2014 20:5930.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409772Подведение итогов не позднее Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.10.201430.10.2014 20:5930.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409772Подведение итогов не позднее Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по досборке регенератора Р-202 на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Период работ апрель – июль 2015 года .
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по досборке регенератора Р-202
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Монтажная площадка ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
51.65.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Модернизация реактора Р-201 в период апрель – июль 2015 года на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409772Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация реактора Р-201 в период апрель – июль 2015 года на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 10:3029.10.2014 10:3029.10.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409772Дата и время вскрытия заявок Модернизация реактора Р-201 в период апрель – июль 2015 года на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 20:5930.10.2014 20:5930.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409772Подведение итогов не позднее Модернизация реактора Р-201 в период апрель – июль 2015 года на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск. Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация реактора Р-201 в период апрель – июль 2015 года на монтажной площадке ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Модернизация реактора Р-201
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Монтажная площадка ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», г. Омск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
51.65.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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