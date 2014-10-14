Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика. В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.