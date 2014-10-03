Право заключить договор поставки калориферов КСК-4-8, КСК-4-10

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар должен быть поставлен в течение 30 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.Форма оплаты - безналичный расчет. Порядок оплаты: предварительная оплата в размере 30 % от стоимости товара производится в течение 5 дней с даты подписания настоящего договора.– оплата оставшейся части в размере 70 % от стоимости товара производится в течение 15 дней с даты поставки товара.