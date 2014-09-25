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Номер извещения
31401533596
Уникальный номер закупки
000 005
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2014 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28
Почтовый адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Контактный телефон
+7 495 675-71-88
Факс
--
Адрес электронной почты
ntvc@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящих Виктор Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401533596Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 14:0025.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401533596Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва
Подведение итогов не позднее
26.09.2014 11:0026.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401533596Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.09.201426.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401533596Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).
Начальная цена
1 700 000,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
Адрес местонахождения
249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Отсутствуют
51.86
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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