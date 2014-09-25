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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401533596Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401533596

    Уникальный номер закупки

    000 005

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговая документация 000 005

    Извещение 000 005

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общество «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» - «Научно - технический внедренческий центр»
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ

    Юридический адрес

    249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28

    Почтовый адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-71-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ntvc@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящих Виктор Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401533596Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 14:0025.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401533596Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.09.2014 11:0026.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401533596Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 11:0026.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401533596Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по ремонту двухмашинных агрегатов (электромашинных усилителей ЭМУ-400 и электродвигателей трехфазного тока).

    Начальная цена

    1 700 000,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НТВЦ

    Адрес местонахождения

    249100, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский, село Курилово, -, 28

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.86

    Оптовая торговля прочими электронными деталями (частями) и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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