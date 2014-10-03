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    Главная / Торги / Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.

    Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2014 11:3003.10.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401533408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401533408

    Уникальный номер закупки

    ЭТП-ГПБ-К-7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2

    Приложение №3

    Котировки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-61-56

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарёв Александр Не

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2014 11:30 GMT +303.10.2014 11:3003.10.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401533408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 11:3003.10.2014 11:3003.10.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401533408Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.201406.10.2014 11:0006.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401533408Подведение итогов не позднее Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля ВВГ 3х150/1х70 для нужд ОАО КБХА.

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    кабель ВВГ 3х150/1х70 - 250 м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Острогожская, 109Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от цены товара, Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от цены товара, Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кабель ВВГ 3х150/1х70"

    Кол-во: 250

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