Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401532409 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК Юридический адрес 630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32 Почтовый адрес 630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32 Контактный телефон +7 383 279-36-89 Факс +7 383 278-99-82 Адрес электронной почты 1616@komintern.ru Ф.И.О. контактного лица Лестева Елена Валерьевна Место рассмотрения предложений Новосибирск Закупки и тендеры Новосибирская Область Закупки и тендеры Услуги в области здравоохранения Ключевые слова:

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