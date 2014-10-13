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    Главная / Торги / Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

    Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 08:0013.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401532409Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401532409

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 08:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Аукционная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области здравоохранения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 08:00 GMT +313.10.2014 08:0013.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401532409Дата и время окончания срока приема заявок Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну Новосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2014 09:0015.10.2014 09:0015.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401532409Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну Новосибирск

    Дата и время проведения

    15.10.2014 09:0015.10.2014 09:0015.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401532409Дата и время проведения Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401532409Подведение итогов не позднее Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401532409Подведение итогов не позднее Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание платных медицинских услуг по проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами; медицинских осмотров по освидетельствованию граждан для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

    Начальная цена

    1 138 131,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 381,31 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Невозможно определить количество (объем)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г. Новосибирск, Дзержинский район Срок выполнения работ: с «28» октября 2014 г. до «31» октября 2015 г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, оплата 100% по фактически выставленным счетам, в течение 5-ти рабочих дней со дня выставления счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    85

    Здравоохранение и предоставление социальных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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