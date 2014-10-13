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Номер извещения
31401532279
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка ультразвукового паяльника
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
22.09.2014 06:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка ультразвукового паяльника в количестве 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 08:00 GMT +313.10.2014 08:0013.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401532279Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка ультразвукового паяльника в количестве 1 шт.Новосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2014 09:0015.10.2014 09:0015.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401532279Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и поставка ультразвукового паяльника в количестве 1 шт.Новосибирск
Дата и время проведения
15.10.2014 09:0015.10.2014 09:0015.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401532279Дата и время проведения Изготовление и поставка ультразвукового паяльника в количестве 1 шт.Новосибирск
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401532279Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка ультразвукового паяльника в количестве 1 шт.Новосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка ультразвукового паяльника в количестве 1 шт.
Начальная цена
269 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
26 960,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 32. Срок поставки товара: до 30 декабря 2014 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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