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    Главная / Торги / Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3)

    Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 12:0025.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3) 12 шт.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409320

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Комплектующие

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 921 956-37-41

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Olesya.Belova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3) 12 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 12:00 GMT +325.09.2014 12:0025.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409320Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3) 12 шт.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 12:0025.09.2014 12:0025.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409320Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3) 12 шт.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201425.10.2014 12:0025.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409320Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3) 12 шт.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3) 12 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме, согласно лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней после поставки. Доставка: DDP
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.22.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Комплектующие

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплектующих (Клапан HAWE GR2-3)"

    Кол-во: 12

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