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    Главная / Торги / выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.

    выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401532090Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401532090

    Уникальный номер закупки

    160-1/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.09.2014 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401532090Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 14:0025.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401532090Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.09.201426.09.2014 14:0026.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401532090Подведение итогов не позднее выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.

    Начальная цена

    805 256,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2649,1 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    здание КБО Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Жуковского, 12А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: без авансирования, по факту выполнения работ, поэтапно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и выставления Подрядчиком счета, счета – фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.22

    Устройство покрытий зданий и сооружений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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