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    Главная / Торги / Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2014 16:0007.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409327Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409327

    Уникальный номер закупки

    131-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Спецификация

    ОЛ_ЗРА

    Форма 3.1. Приложение к ТП

    Форма 2.1. Расчет стоимости

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении тендера

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7616

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Marina.Ivlieva@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2014 16:00 GMT +307.10.2014 16:0007.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409327Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2014 16:00GMT +307.10.2014 16:0007.10.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409327Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ" Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.10.201417.10.2014 18:0017.10.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409327Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ" Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 18:0024.10.2014 18:0024.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409327Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 18:0024.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409327Подведение итогов не позднее Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗРА для нужд ОАО "Хабаровский НПЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗРА"

    Кол-во: 423

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