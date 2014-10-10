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    Главная / Торги / Открытый запрос цен №6-05/64-ЗД/150914-ОЗЦ от 16.09.2014 г на право заключения договора на поставку сейсморазведочного оборудования

    Открытый запрос цен №6-05/64-ЗД/150914-ОЗЦ от 16.09.2014 г на право заключения договора на поставку сейсморазведочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409318Дата и время окончания срока приема заявок поставка сейсморазведочного оборудованияг.Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409318

    Уникальный номер закупки

    6-05/64-ЗД/150914-ОЗЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос цен №6-05/64-ЗД/150914-ОЗЦ от 16.09.2014 г на право заключения договора на поставку сейсморазведочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    уведомление

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Уведомление о продлении процедуры

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сейсморазведочного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2014 12:00 GMT +310.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409318Дата и время окончания срока приема заявок поставка сейсморазведочного оборудованияг.Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2014 12:0010.10.2014 12:0010.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409318Дата и время вскрытия заявок поставка сейсморазведочного оборудованияг.Ростов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 11:0030.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409318Подведение итогов не позднее поставка сейсморазведочного оборудованияг.Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 11:0030.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409318Подведение итогов не позднее поставка сейсморазведочного оборудованияг.Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сейсморазведочного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65.6

    Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станции сейсмические и сейсморазведочные"

    Кол-во: 1

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