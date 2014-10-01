Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Покупка автомобиля TOYOTA HILUX

    Покупка автомобиля TOYOTA HILUX

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2014 10:0001.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401530387Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиля TOYOTA HILUXЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401530387

    Уникальный номер закупки

    178/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка автомобиля TOYOTA HILUX

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 178/47-2014

    Документация к Извещению № 178/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам пассажиров морскими судами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка автомобиля TOYOTA HILUX

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 10:00 GMT +301.10.2014 10:0001.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401530387Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиля TOYOTA HILUXЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2014 10:0001.10.2014 10:0001.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401530387Дата и время вскрытия заявок Покупка автомобиля TOYOTA HILUXЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.10.201406.10.2014 15:0006.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401530387Подведение итогов не позднее Покупка автомобиля TOYOTA HILUXЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка автомобиля TOYOTA HILUX

    Начальная цена

    1 565 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, количество и характеристики товара: автомобиль TOYOTA HILUX в количестве 1 штука, в комплектации и с характеристиками согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 178/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проекту договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 178/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе ЕкатеринбургеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: - Авансовый платеж в размере 50% от стоимости товара, производится покупателем в течение в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания Договора; - Окончательный платеж производится покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с момента уведомления о поступлении автомобиля на склад продавца.Срок поставки (выборки) товара: Поставщик обязан передать товар Покупателю не позднее 22.10.14 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10.1

    Оптовая торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "автомобиль TOYOTA HILUX"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП213714
    Закупка ЗИП к компрессору Caterpillar (БП МТР 2022г.)
    Закупка ЗИП к компрессору Caterpillar (БП МТР 2022г.)
    588970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077049
    Поставка экземпляра программного продукта ПП «ПАРУС-Предприятие» новой версии к ранее приобретенному экземпляру ПП с лицензионным обслуживанием
    Поставка экземпляра программного продукта ПП «ПАРУС-Предприятие» новой версии к ранее...
    592979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 555 140
    Лоты:
    1
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014142
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по организации и проведению целевых мероприятий для ПАО "СН-МНГ"
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    592981
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225947
    Детали трубопроводные
    Детали трубопроводные
    591579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211032966
    Аварийно-восстановительные работы энергооборудования (п. 57 ПЗ )
    Аварийно-восстановительные работы энергооборудования (п. 57 ПЗ )
    585891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    16 968 937
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    МОАУ СОШ № 65
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076981
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    592967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    3 600 301
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос предложений № 32211076972
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    592959
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 306 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211029670
    Выбор исполнителя строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения (газопотребления) до точки (точек) подключения на границе земельного участка заявителей, заключивших с Заказчиком договоры о подключении (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (газопотребления) с последующим благоустройством территории (далее – работа, работы) УР, г. Ижевск, мкр. Орловское
    Выбор исполнителя строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения ...
    585274
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить