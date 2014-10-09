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    Главная / Торги / на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ» (повторно)

    на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ» (повторно)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401530295Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401530295

    Уникальный номер закупки

    130

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ» (повторно)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-03-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые упаковочные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 12:00 GMT +309.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401530295Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 12:0009.10.2014 12:0009.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401530295Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401530295Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку полиэтиленовой продукции для ОАО «МАШ»

    Начальная цена

    1 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    86 490 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация,141400 Московская обл. г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад №2 ОАО «МАШ»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    25.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пленка, скотч, пакеты, мешки и др."

    Кол-во: 86490

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