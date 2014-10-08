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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продукцию фирмы «Schneider Electric»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
jurkina@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юркина Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция фирмы «Schneider Electric»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2014 11:00 GMT +308.10.2014 11:0008.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409315Дата и время окончания срока приема заявок продукция фирмы «Schneider Electric» Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2014 11:0008.10.2014 11:0008.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409315Дата и время вскрытия заявок продукция фирмы «Schneider Electric» Балашиха
Подведение итогов не позднее
30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409315Подведение итогов не позднее продукция фирмы «Schneider Electric» Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция фирмы «Schneider Electric»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки: ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б, Моск.обл).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
31.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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