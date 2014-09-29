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    Главная / Торги / продукция Rittal

    продукция Rittal

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2014 10:0029.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409314Дата и время окончания срока приема заявок продукция РитталБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409314

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    продукция Rittal

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    jurkina@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юркина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция Риттал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2014 10:00 GMT +329.09.2014 10:0029.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409314Дата и время окончания срока приема заявок продукция РитталБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2014 10:0029.09.2014 10:0029.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409314Дата и время вскрытия заявок продукция РитталБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2014 09:0030.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409314Подведение итогов не позднее продукция РитталБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201430.10.2014 09:0030.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409314Подведение итогов не позднее продукция РитталБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция Риттал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б, Моск.обл).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно по факту поставки в течение 30 календарных дней или иные.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.20.1

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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