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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение санации канализационного коллектора Ду 1200мм. по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение санации канализационного коллектора Ду 1200мм. по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401529601Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401529601

    Уникальный номер закупки

    19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение санации канализационного коллектора Ду 1200мм. по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Приложение 4 Квалификационные критерии

    Приложение 1 Техническое задание

    Приложение 2 Проект договора

    Схема участка

    Приложение 3 Основные формы документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    I.Ivanova@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 07:00 GMT +313.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401529601Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 07:0013.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401529601Дата и время вскрытия заявок Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 09:0024.10.2014 09:0024.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401529601Подведение итогов не позднее Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 09:0024.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401529601Подведение итогов не позднее Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)

    Начальная цена

    17 149 959,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.25.6

    Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации

    Документация лота

    закупочная документация

    29.09.2016

    Приложение 4 Квалификационные критерии

    29.09.2016

    Приложение 1 Техническое задание

    29.09.2016

    Приложение 2 Проект договора

    29.09.2016

    Схема участка

    29.09.2016

    Приложение 3 Основные формы документов

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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