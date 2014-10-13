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Номер извещения
31401529601
Уникальный номер закупки
19
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение санации канализационного коллектора Ду 1200мм. по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2014 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
I.Ivanova@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Ирина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
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Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 07:00 GMT +313.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401529601Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2014 07:0013.10.2014 07:0013.10.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401529601Дата и время вскрытия заявок Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 09:0024.10.2014 09:0024.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401529601Подведение итогов не позднее Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201424.10.2014 09:0024.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401529601Подведение итогов не позднее Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение санации канализационного коллектора ДУ1200мм по адресу: г. Оренбург, пер. Квартальный от пр. Победы до ул. Томилинская (участок, протяженностью 422м)
Начальная цена
17 149 959,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
45.25.6
Документация лота
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