Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401549784Дата и время окончания срока приема заявок Договора финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401549784

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный запрос предложений на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2014 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация второго этапа

    Закупочная документация первого этапа

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 226-04-10

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    m.moiseeva@krasnodarvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеева Марианна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договора финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.10.2014 09:00 GMT +313.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401549784Дата и время окончания срока приема заявок Договора финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    13.10.2014 09:0013.10.2014 09:0013.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401549784Дата и время вскрытия заявок Договора финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 13:0031.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401549784Подведение итогов не позднее Договора финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 13:0031.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401549784Подведение итогов не позднее Договора финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договора финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения основных средств для нужд ООО «Краснодар Водоканал».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием и приложением к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. КраснодарРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии Техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    65

    Финансовое посредничество

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32110977516
    МИ №462/МИ - Масла трансформаторные для нужд филиала «Карельский» (D22P101162)
    МИ №462/МИ - Масла трансформаторные для нужд филиала «Карельский» (D22P101162)
    579905
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 541 630
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013754
    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования автоматических телефонных станций ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2022 году (22-0030)
    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования автоматических телефонных станций...
    591474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 955 207
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211071036
    КО №181/КО - Услуги по экспресс-доставке документов и грузов 22-042 для нужд Акционерное общество «РЭП Холдинг»
    КО №181/КО - Услуги по экспресс-доставке документов и грузов 22-042 для нужд Акционерное...
    592037
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 680 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013752
    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов связи для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в 2022 году (22-0029)
    Выполнение работ по капитальному ремонту объектов связи для нужд ООО «Газпром трансгаз...
    591468
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    12 105 082
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32110977612
    МИ №465/МИ - Масло трансформаторное ГК для филиала «Кольский» (D22P101163)
    МИ №465/МИ - Масло трансформаторное ГК для филиала «Кольский» (D22P101163)
    579923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    6 006 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП105025
    Продажа невостребованного имущества (запасные части к железнодорожным цистернам для перевозки СУГ) ООО "НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС"
    Продажа невостребованного имущества (запасные части к железнодорожным цистернам для перевозки...
    481661
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.03.2022 13:00(GMT+03:00)
    395 614
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    04.05.2021 г., 06:59
    Дата аукциона:
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014144
    Поставка металлопроката для нужд АО «СТНГ»
    Поставка металлопроката для нужд АО «СТНГ»
    593039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    788 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Фирма СЕРВИСГАЗАВТОМАТИКА
    Запрос предложений № АП013751
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования связи для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2022 году (22-0028)
    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования связи для нужд...
    591463
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 689 911
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить