Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка масел моторных, гидравлических, индустриальных

    Закупка масел моторных, гидравлических, индустриальных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2014 23:3009.10.2014 23:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409323Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. ЧебоксарыПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409323

    Уникальный номер закупки

    1/09

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка масел моторных, гидравлических, индустриальных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Юридический адрес

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    Почтовый адрес

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Контактный телефон

    +7 962 321-59-06

    Факс

    +7 8352 28-33-93

    Адрес электронной почты

    as.stepanov@tplants.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2014 23:30 GMT +309.10.2014 23:3009.10.2014 23:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409323Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2014 23:3009.10.2014 23:3009.10.2014 23:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409323Дата и время вскрытия заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2014 13:3015.10.2014 13:3015.10.2014 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409323Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.10.201415.10.2014 13:3015.10.2014 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409323Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Разовая поставка

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧебоксарыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа - 30 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Адрес местонахождения

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.52

    Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАСЛО ТСП-10"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 2"

    "Масло Gazpromneft Slide Way-68"

    Кол-во: 181

    "Позиция 3"

    "Масло G-ENERGY F SYN TH 5W-40 "

    Кол-во: 84

    "Позиция 4"

    "Масло индустриальное И-40А "

    Кол-во: 5000

    "Позиция 5"

    "Масло индустриальное ИГП-38"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 6"

    "Масло ИГП-91 / индустр."контур-100""

    Кол-во: 180

    "Позиция 7"

    "Масло моторное SHELL HELIX "

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ "

    Кол-во: 180

    "Позиция 9"

    "Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ"

    Кол-во: 2340

    "Позиция 10"

    "Масло авиационное МС-20"

    Кол-во: 900

    "Позиция 11"

    "Масло моторное М-10Г2К "

    Кол-во: 180

    "Позиция 12"

    "МАСЛО ИГП-18"

    Кол-во: 8100

    "Позиция 13"

    "Масло гидравлическое МГЕ-46В"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 14"

    "Масло индустриальное И-Л-С-10"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 15"

    "Масло индустриальное ИГП-30 ТУ38-101-413-97"

    Кол-во: 15448

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013699
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка крепежных элементов (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории...
    591151
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ВМП АВИТЕК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078570
    Поставка сортового стального горячекатаного и калиброванного проката круглого сечения
    Поставка сортового стального горячекатаного и калиброванного проката круглого сечения
    593241
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    3 675 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ВМП АВИТЕК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211078577
    Поставка алюминия первичного
    Поставка алюминия первичного
    593254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    13 295 013
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211078606
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №16-2022 на оказание услуг по сопровождению, обновлению и адаптации экземпляров Систем КонсультантПлюс (версия: Сетевая 50 станций)
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №16-2022 на оказание услуг по сопровождению,...
    592799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    672 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013708
    Поставка металлических изделий (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на территории Омского НПЗ АО «Газпромнефть ОНПЗ» для нужд АО «Газстройпром»
    Поставка металлических изделий (для теплоизоляции) на объект «Комплекс ЭЛОУ –АВТ» на...
    591195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП012914
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»
    Поставка сантехнические изделия для объекта «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» в составе стройки...
    587734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП237076
    Выполнение работ по изготовлению и механической обработке и прочим работам заготовок ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова» согласно технических требований чертежей
    Выполнение работ по изготовлению и механической обработке и прочим работам заготовок ООО...
    593253
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078611
    МИ №16585/МИ - Обтирочный материал для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (222P101220)
    МИ №16585/МИ - Обтирочный материал для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС...
    593264
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    367 801
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить