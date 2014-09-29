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    Главная / Торги / Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеля

    Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2014 12:0029.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409313Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеляКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409313

    Уникальный номер закупки

    20/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-74

    Факс

    +7 812 322-80-49

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горковенко Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Ключевые слова:

    кабель, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2014 12:00 GMT +329.09.2014 12:0029.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409313Дата и время окончания срока приема заявок Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеляКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    29.09.2014 12:0029.09.2014 12:0029.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409313Дата и время вскрытия заявок Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеляКолпино

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 15:0003.10.2014 15:0003.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409313Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеляКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 15:0003.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409313Подведение итогов не позднее Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеляКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по капитальному ремонту дренажной системы кабельного тоннеля

    Начальная цена

    1 182 053,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата не более 30 (Тридцати) %, оплата выполненных работ – в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖЭК
    Все закупки и тендеры ИЖЭК

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.34

    Монтаж прочего инженерного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работа"

    Кол-во: 1

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