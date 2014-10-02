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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.

    Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2014 12:0002.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409310Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409310

    Уникальный номер закупки

    07/120/170914-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    07/120/170914-ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2014 12:00 GMT +302.10.2014 12:0002.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409310Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2014 12:0003.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409310Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2014 12:0015.10.2014 12:0015.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409310Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201415.10.2014 12:0015.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409310Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №07/120/170914-ОЗП на право заключение договора на выполнение пусконаладочных работ (ПНР) по оборудованию энергоблоков 8,9 Черепетской ГРЭС.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной процедуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной процедуреРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной процедуре

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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