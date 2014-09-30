Покупка оборудования газоочистного и пылеулавливающего

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наименование, характеристики и количество продукции: передвижной механический самоочищающийся фильтр ПМСФ-1 в количестве 1 шт., подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-3SL в количестве 1 шт. и малогабаритное вытяжное устройство DELI-100-15H/SP в количестве 2 шт., в комплектации и с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 176/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) и Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 176/47-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).