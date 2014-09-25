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Номер извещения
ГП409308
Уникальный номер закупки
148
Наименование закупки
Закупка водоподогревателя и запасных частей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Не указано
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Водоподогревателя и запасные части
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409308Дата и время окончания срока приема заявок Водоподогревателя и запасные частиОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 14:0025.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409308Дата и время вскрытия заявок Водоподогревателя и запасные частиОдинцово
Подведение итогов не позднее
29.09.2014 23:5929.09.2014 23:5929.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409308Подведение итогов не позднее Водоподогревателя и запасные частиОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Водоподогревателя и запасные части
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, гарантийный талон, сертификат. Срок поставки продукции сентябрь-октябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 2
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