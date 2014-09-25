Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка водоподогревателя и запасных частей

    Закупка водоподогревателя и запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409308Дата и время окончания срока приема заявок Водоподогревателя и запасные частиОдинцовоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409308

    Уникальный номер закупки

    148

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка водоподогревателя и запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Водоподогревателя и запасные части

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.09.2014 14:00 GMT +325.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409308Дата и время окончания срока приема заявок Водоподогревателя и запасные частиОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    25.09.2014 14:0025.09.2014 14:0025.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409308Дата и время вскрытия заявок Водоподогревателя и запасные частиОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    29.09.2014 23:5929.09.2014 23:5929.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409308Подведение итогов не позднее Водоподогревателя и запасные частиОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.201429.09.2014 23:5929.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409308Подведение итогов не позднее Водоподогревателя и запасные частиОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Водоподогревателя и запасные части

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, гарантийный талон, сертификат. Срок поставки продукции сентябрь-октябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водоподогреватель ВВП 219х1,0-РГ-z-Уз, водяной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Калач №12, Ду219"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Переход №12, Ду219"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП012695
    Выполнение работ по капитальному ремонту промысловой автодороги Коротчаево-Заполярное ПК205-ПК Пуров. р-н для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2022 году
    Выполнение работ по капитальному ремонту промысловой автодороги Коротчаево-Заполярное ПК205-ПК...
    586690
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 159 590 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЗАВОД ЭЛЕКТРОПУЛЬТ
    Запрос предложений № ГП237141
    Поставка оборудования ф."Schneider Electric"
    Поставка оборудования ф."Schneider Electric"
    593377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    1 183 357
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП013924
    Поставка инструмента для Ставропольского участка филиала "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00010/П/26.01.2022)
    Поставка инструмента для Ставропольского участка филиала "Санкт-Петербургский" АО "Газпром...
    592069
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 190 162
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211080050
    Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру
    Оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру
    593432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    379 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014204
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
    Выполнение работ по монтажу греющего кабеля в рамках строительства Комплекса ЭЛОУ-АВТ на...
    593441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    48 102 053
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП135052
    Закупка минивэн Mercedes-Benz V-Class
    Закупка минивэн Mercedes-Benz V-Class
    562817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211079958
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (13)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593426
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    101 737 328
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    филиал Нижегородский ПАО «Т Плюс»
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211079941
    Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства-Выполнение работ «СМР. ТС. Строительство ТС от т. присоединения до ж.д. (ИП Носов М.Е.)» для нужд Дзержинских тепловых сетей филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс»
    Открытый конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    593402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    11 979 132
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить