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Номер извещения
ГП409309
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги г.Екатеринбург-г.Экибастуз
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортно-экспедиционные услуги г.Екатеринбург-г.Экибастуз,вес брутто 60432,5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2014 17:00 GMT +323.09.2014 17:0023.09.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409309Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги г.Екатеринбург-г.Экибастуз,вес брутто 60432,5 Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 18:0023.09.2014 18:0023.09.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409309Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги г.Екатеринбург-г.Экибастуз,вес брутто 60432,5 Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортно-экспедиционные услуги г.Екатеринбург-г.Экибастуз,вес брутто 60432,5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
127 товарных мест вес брутто 61 966,5 кг,нетто 58 288,54 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Казахстан, г. Экибастуз, АО «ЕЭК»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
60.24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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