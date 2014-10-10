Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по вырубке и расчистке от древесно-кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401527227 Уникальный номер закупки 19 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на право заключения договора на оказание услуг по вырубке и расчистке от древесно-кустарниковой растительности территории водозаборов НСУ и Оренбург-1 для нужд ООО "Оренбург Водоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41, Почтовый адрес 460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41 Контактный телефон +7 3532 37-00-00 Факс +7 3532 37-00-00 Адрес электронной почты g.rudenko@oren-vodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Руденко Григорий Николаевич Место рассмотрения предложений г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41 Закупки и тендеры Оренбургская Область Закупки и тендеры Услуги по водоотведению; шлам сточных вод Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru