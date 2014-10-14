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    Главная / Торги / Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 10:0014.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401528587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401528587

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-ОАЭФ-3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.09.2014 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация ОАЭФ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 263-45-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чунихин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 10:00 GMT +314.10.2014 10:0014.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401528587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.10.2014 15:0015.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401528587Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж

    Дата и время проведения

    16.10.2014 11:0016.10.2014 11:0016.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401528587Дата и время проведения Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 11:2422.10.2014 11:2422.10.2014 11:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401528587Подведение итогов не позднее Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 11:2422.10.2014 11:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401528587Подведение итогов не позднее Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).

    Начальная цена

    1 944 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сталь коррозионно-стойкая марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 мм - 5000 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад 1)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 20% от цены товара. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 80% от цены товара. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 30 банковских дней с даты получения счета Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь коррозионно-стойкая марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 мм"

    Кол-во: 5000

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