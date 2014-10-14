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Номер извещения
31401528587
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-ОАЭФ-3
Наименование закупки
Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
19.09.2014 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 263-45-67
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чунихин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2014 10:00 GMT +314.10.2014 10:0014.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401528587Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.2014 15:0015.10.2014 15:0015.10.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401528587Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж
Дата и время проведения
16.10.2014 11:0016.10.2014 11:0016.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401528587Дата и время проведения Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж
Подведение итогов не позднее
22.10.2014 11:2422.10.2014 11:2422.10.2014 11:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401528587Подведение итогов не позднее Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201422.10.2014 11:2422.10.2014 11:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401528587Подведение итогов не позднее Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали коррозионно-стойкой марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА).
Начальная цена
1 944 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сталь коррозионно-стойкая марки 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) кованый вал (поковка) ф180 мм - 5000 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад 1)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000
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