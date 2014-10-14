Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 20% от цены товара. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.В течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 80% от цены товара. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 30 банковских дней с даты получения счета Поставщика.