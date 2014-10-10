Открытый запрос предложений на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт нежилого помещения (литер БС) по адресу: г. Оренбург, ул. Парковская, 2/1 (установка секционных ворот) (инвентарный №00117513)" для нужд ООО "Оренбург Водоканал".

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401527108 Уникальный номер закупки 17 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт нежилого помещения (литер БС) по адресу: г. Оренбург, ул. Парковская, 2/1 (установка секционных ворот) (инвентарный №00117513)" для нужд ООО "Оренбург Водоканал". Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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