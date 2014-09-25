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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409300
Уникальный номер закупки
144
Наименование закупки
Закупка сварочного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Резаки, электродержатели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 13:00 GMT +325.09.2014 13:0025.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409300Дата и время окончания срока приема заявок Резаки, электродержателиМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 13:0025.09.2014 13:0025.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409300Дата и время вскрытия заявок Резаки, электродержателиМосква
Подведение итогов не позднее
29.09.2014 16:3029.09.2014 16:3029.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409300Подведение итогов не позднее Резаки, электродержателиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Резаки, электродержатели
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции - не ранее 2014г аличие паспорта,сертификата качества, гарантийный талон. Срок постаки продукции: сентябрь-октябрь 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Комплектующие к к монтажно-сварочному столу Daiss+Partner 28-System
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 13:00 GMT +325.09.2014 13:0025.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409300Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие к к монтажно-сварочному столу Daiss+Partner 28-SystemМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 13:0025.09.2014 13:0025.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409300Дата и время вскрытия заявок Комплектующие к к монтажно-сварочному столу Daiss+Partner 28-SystemМосква
Подведение итогов не позднее
29.09.2014 16:3029.09.2014 16:3029.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409300Подведение итогов не позднее Комплектующие к к монтажно-сварочному столу Daiss+Partner 28-SystemМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектующие к к монтажно-сварочному столу Daiss+Partner 28-System
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Год выпуска продукции - не ранее 2014г аличие паспорта,сертификата качества, гарантийный талон. Срок постаки продукции: сентябрь-октябрь 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцово, ул. Западная.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 2
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