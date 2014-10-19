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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409301
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электрооборудования для нужд ООО "ГПБ-Сервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Контактный телефон
+7 495 985-94-53
Факс
+7 495 287-62-52
Адрес электронной почты
konstantin.markov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серикова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно тендерной документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2014 00:00 GMT +319.10.2014 00:0019.10.2014 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409301Дата и время окончания срока приема заявок Согласно тендерной документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2014 12:0020.10.2014 12:0020.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409301Дата и время вскрытия заявок Согласно тендерной документацииМосква
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 22:5931.10.2014 22:5931.10.2014 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409301Подведение итогов не позднее Согласно тендерной документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно тендерной документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ-Сервис
Все закупки и тендеры ГПБ-Сервис
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 63
Отсутствуют
51.65.5
Документация лота
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