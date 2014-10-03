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Номер извещения
31401526220
Уникальный номер закупки
359/2014
Наименование закупки
Оказание услуг по организации проведения мониторинга СМИ в октябре-декабре 2014 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации проведения мониторинга СМИ для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2014 10:00 GMT +303.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526220Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации проведения мониторинга СМИ для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2014 10:0003.10.2014 10:0003.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401526220Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации проведения мониторинга СМИ для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
17.10.2014 14:0017.10.2014 14:0017.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526220Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации проведения мониторинга СМИ для нужд ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации проведения мониторинга СМИ для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
90 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
74.13.2
Документация лота
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