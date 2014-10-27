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    Главная / Торги / Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента

    Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта специального вспомогательного инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401526317

    Уникальный номер закупки

    5183

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2014 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашликов Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 12:00 GMT +327.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526317Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта специального вспомогательного инструментаМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.11.2014 12:0006.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401526317Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекта специального вспомогательного инструментаМосква

    Дата и время проведения

    11.11.2014 12:0011.11.2014 12:0011.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401526317Дата и время проведения Поставка комплекта специального вспомогательного инструментаМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2014 14:3017.11.2014 14:3017.11.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526317Подведение итогов не позднее Поставка комплекта специального вспомогательного инструментаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 14:3017.11.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526317Подведение итогов не позднее Поставка комплекта специального вспомогательного инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента

    Начальная цена

    4 480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    224 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    224 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.52

    Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Документация лота

    Техническое задание

    27.12.2016

    Документация

    27.12.2016

    Извещение

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комплекта специального вспомогательного инструмента"

    Кол-во: 1

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