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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2014 16:0024.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526183Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401526183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2014 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богажков Юрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Вольная, д.30

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 16:00 GMT +324.09.2014 16:0024.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526183Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 16:0024.09.2014 16:0024.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401526183Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 09:0025.09.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526183Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва, ул. Вольная, д.30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту грузового автомобиля ФОРД - Карго ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

    Начальная цена

    79 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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