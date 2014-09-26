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Номер извещения
31401525535
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насоса, датчиков, анализаторов, адаптера для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богажков Юрий Альбертович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка насоса, датчиков, анализаторов, адаптера для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 16:00 GMT +326.09.2014 16:0026.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401525535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса, датчиков, анализаторов, адаптера для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 16:0026.09.2014 16:0026.09.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401525535Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса, датчиков, анализаторов, адаптера для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса, датчиков, анализаторов, адаптера для нужд ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Начальная цена
632 088,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Вольная, д.30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
33.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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