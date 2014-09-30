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Номер извещения
31401525364
Уникальный номер закупки
УЗК-14/29 от 18.09.14г.
Наименование закупки
Поставка спецодежды для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 495 631-86-88
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
pfo_52@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петруновская Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нижегородская область, Д-Константиново-5
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 15:00 GMT +330.09.2014 15:0030.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401525364Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБРНижегородская область, Д-Константиново-5
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 15:0030.09.2014 15:0030.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401525364Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБРНижегородская область, Д-Константиново-5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - ЦЛ МБР
Начальная цена
1 550 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
18.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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