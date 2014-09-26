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Номер извещения
31401526647
Уникальный номер закупки
16
Наименование закупки
Открытый запрос предложения на право заключение договора на поставку лабораторного оборудования на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 15:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@oren-vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Закупки и тендеры Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
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Поставка лабораторного оборудования на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 07:00 GMT +326.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 07:0026.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401526647Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 09:0010.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526647Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторного оборудования на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"
Начальная цена
2 552 332,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
33.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка анализатора общего органического углерода на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 07:00 GMT +326.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора общего органического углерода на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 07:0026.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401526647Дата и время вскрытия заявок Поставка анализатора общего органического углерода на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 09:0010.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526647Подведение итогов не позднее Поставка анализатора общего органического углерода на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201410.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526647Подведение итогов не позднее Поставка анализатора общего органического углерода на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анализатора общего органического углерода на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"
Начальная цена
3 444 795,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
33.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка спектометра эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 07:00 GMT +326.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401526647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спектометра эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 07:0026.09.2014 07:0026.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401526647Дата и время вскрытия заявок Поставка спектометра эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 09:0010.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526647Подведение итогов не позднее Поставка спектометра эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201410.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401526647Подведение итогов не позднее Поставка спектометра эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спектометра эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой на объект: "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга"
Начальная цена
6 617 558,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
33.10.1
Документация лота
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