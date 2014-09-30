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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 года

    Запрос предложений на поставку запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 15:0030.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401525108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 годаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401525108

    Уникальный номер закупки

    14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.09.2014 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07 доб. 1499

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    k.rybina@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбина Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 15:00 GMT +330.09.2014 15:0030.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401525108Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 годаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2014 15:0030.09.2014 15:0030.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401525108Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 годаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 12:0003.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401525108Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 годаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401525108Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорной арматуры (задвижки и клапаны обратные) на 4 квартал 2014 года

    Начальная цена

    2 750 333,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.13

    Производство трубопроводной арматуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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