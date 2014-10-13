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Номер извещения
31401524779
Уникальный номер закупки
49
Наименование закупки
Поставка коммутационного и сетевого оборудования для комплектации СЧ ОКР "Нивелир-МНК-ОЗС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-34 доб. 4033
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
tasenko@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммутационного и сетевого оборудования для комплектации СЧ ОКР "Нивелир-МНК-ОЗС"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.10.2014 05:20 GMT +313.10.2014 05:2013.10.2014 05:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524779Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутационного и сетевого оборудования для комплектации СЧ ОКР "Нивелир-МНК-ОЗС"Железногорск
Дата и время вскрытия заявок
13.10.2014 05:20GMT +313.10.2014 05:2013.10.2014 05:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524779Дата и время вскрытия заявок Поставка коммутационного и сетевого оборудования для комплектации СЧ ОКР "Нивелир-МНК-ОЗС"Железногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.10.201415.10.2014 05:2015.10.2014 05:20Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401524779Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка коммутационного и сетевого оборудования для комплектации СЧ ОКР "Нивелир-МНК-ОЗС"Железногорск
Подведение итогов не позднее
15.10.2014 05:2015.10.2014 05:2015.10.2014 05:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524779Подведение итогов не позднее Поставка коммутационного и сетевого оборудования для комплектации СЧ ОКР "Нивелир-МНК-ОЗС"Железногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутационного и сетевого оборудования для комплектации СЧ ОКР "Нивелир-МНК-ОЗС"
Начальная цена
1 935 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, ЗАТО г. ЖелезногорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
30.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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