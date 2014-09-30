Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- предоплата в размере 50% от стоимости Товара осуществляется в течение 5 банковских дней с момента получения от Поставщика соответствующего счета на оплату; - оставшиеся 50% от стоимости Товара, осуществляется в течение 30 банковских дней с даты получения Товара, указанной в товарно-транспортной накладной.