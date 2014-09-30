www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401524817
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Поставка двигателя КАМАЗ 740.30
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Почтовый адрес
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Контактный телефон
+7 39151 7-96-13
Факс
+7 39151 7-03-22
Адрес электронной почты
torgi@adrsu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамошин Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ачинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Двигатель КАМАЗ 740.30 – 260 л.с. (1-й комплектности)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 13:00 GMT +330.09.2014 13:0030.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524817Дата и время окончания срока приема заявок Двигатель КАМАЗ 740.30 – 260 л.с. (1-й комплектности)Ачинск
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 13:0030.09.2014 13:0030.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524817Дата и время вскрытия заявок Двигатель КАМАЗ 740.30 – 260 л.с. (1-й комплектности)Ачинск
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 13:0003.10.2014 13:0003.10.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524817Подведение итогов не позднее Двигатель КАМАЗ 740.30 – 260 л.с. (1-й комплектности)Ачинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двигатель КАМАЗ 740.30 – 260 л.с. (1-й комплектности)
Начальная цена
640 933,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Одна штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова 17АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП КК Ачинское ДРСУ
Все закупки и тендеры ГП КК Ачинское ДРСУ
Адрес местонахождения
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Отсутствуют
34.30
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.