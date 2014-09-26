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Номер извещения
31401524736
Уникальный номер закупки
15
Наименование закупки
Поставку запорной арматуры и фасонных частей на 3-й квартал для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.09.2014 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 31-54-42
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@barnaulvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Поставка запорной арматуры и фасонных частей на 3-й квартал 2014г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 10:00 GMT +326.09.2014 10:0026.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры и фасонных частей на 3-й квартал 2014гБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 10:0026.09.2014 10:0026.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524736Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры и фасонных частей на 3-й квартал 2014гБарнаул
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 12:0003.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524736Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры и фасонных частей на 3-й квартал 2014гБарнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры и фасонных частей на 3-й квартал 2014г
Начальная цена
2 829 781,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка осуществляется в течение 3-хкалендарных дней с момента получения отгрузочной разнарядки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка запорной арматуры на 3-й квартал 2014г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2014 10:00 GMT +326.09.2014 10:0026.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401524736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорной арматуры на 3-й квартал 2014гБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2014 10:0026.09.2014 10:0026.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401524736Дата и время вскрытия заявок Поставка запорной арматуры на 3-й квартал 2014гБарнаул
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 12:0003.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401524736Подведение итогов не позднее Поставка запорной арматуры на 3-й квартал 2014гБарнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запорной арматуры на 3-й квартал 2014г
Начальная цена
970 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения заявки от ПокупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
29.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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